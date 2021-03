Verona, convocato per inoculazione vaccino: è morto da 30 anni

Ha ricevuto la lettera di convocazione dell’azienda sanitaria locale per vaccinarsi contro il Covid. Ma lui è morto da 30 anni. È successo a Bussolengo, in provincia di Verona, dove i parenti del signor Omero Bassi si sono visti recapitare l’invito ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - QUANDO MI VACCINO? - I NUMERI DELLA PANDEMIA ).

La convocazione

Convocato per il prossimo lunedì 29 marzo alle 11 all'ex Bocciodromo del comune veneto in quanto, secondo la Ulss 9 - Scaligera over 80 e dunque con priorità di vaccinazione, il signor Omar è scomparso nel 1991. A denunciare quanto accaduto il nipote dell'anziano, Andrea Bassi, assessore all'Edilizia a Verona: “La campagna vaccinale italiana stavolta è davvero partita a spron battuto… Hanno persino convocato il mio caro nonno Omero, morto nel 1991, trent’anni fa. Che non sia il caso di dare una sistematina alle anagrafi, che dite?” ha scritto su Facebook postando la foto della lettera di convocazione e invitando la popolazione ad avvisare subito l’Ussl nel caso in cui “dovesse accadere a qualcun altro” in modo che “la dose possa essere inoculata comunque”.