6/11 ©Getty

ALTO ADIGE – Il governatore Kompatscher ha ribadito la necessità di tenere alta la guardia anche vista la presenza delle varianti. La Provincia di Bolzano, così come la Valle d'Aosta, ha “chiuso” fino a Pasqua le seconde case ai proprietari delle regioni in zona rossa e arancione rafforzata. Secondo il governatore “la diffusione della variante sudafricana sembra limitata, ma a causa di quella inglese stiamo registrando un abbassamento dell'età media in rianimazione”. Altri 4 casi di variante sudafricana rilevati a Lana, Glorenza, Stelvio e S. Martino in Passiria