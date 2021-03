Covid, balzo dei ricoveri nei reparti ordinari: 25.338 pazienti, +820

Secondo il bollettino del ministero della Salute del 15 marzo, aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva sia negli altri reparti Covid. Le persone in rianimazione sono 3.157 (+75), con 243 ingressi giornalieri. In Italia i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 15.267, su 179.015 tamponi. La percentuale di positivi sale all’8,5%. In totale, i positivi dall'inizio della pandemia sono 3.238.394 e i decessi 102.499 (+354)