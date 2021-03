Il direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova: "Il virus non lascia spazio a soluzione creative. Bisogna far tesoro dell'esperienza inglese e agire in tempo. Bloccare la mobilità e vaccinare più persone possibli"



"Ci sono delle varianti che sono totalmente invisibili ai test rapidi. Fra poco sarà annunciato con un lavoro scientifico dell’università di Padova. Inserire i test rapidi nell’indice di positività è uno sbaglio”. Lo ha detto a Sky TG24 Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova. Per Crisanti occorre "intervenire ora con misure efficaci. Il virus non lascia spazio a soluzioni creative. Bisogna bloccare la mobilità e vaccinare più persone possibili. Non ci sono altre opzioni al momento. Mi pare che il Cts e il governo siano in sintonia e che per la prima volta ci sia un approccio proattivo" (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).