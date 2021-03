16/19 ©Fotogramma

ABRUZZO - Altri otto comuni in Abruzzo entrano nell'area di maggiori restrizioni: Castiglione a Casauria e Torre de' Passeri, in provincia di Pescara; Cagnano Amiterno, Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli, Pizzoli e Roccaraso, in provincia dell'Aquila. Salgono così a 34 le località abruzzesi in cui sono in vigore le maggiori restrizioni: tra queste l'intera area metropolitana Pescara Chieti, in cui la variante inglese è responsabile del 70% dei contagi