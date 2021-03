Vertice su emergenza Covid, Figliuolo: “Incrementare punti vaccinali”

Riunione tra esecutivo, Protezione civile ed Enti locali. Il commissariato all'emergenza garantisce che si farà carico di aumentare i centri per la somministrazione e dei rinforzi sanitari e organizzativi. Speranza: "Oggi l'Italia raggiungerà la soglia delle 5mila dosi iniettate" Condividi:

I punti vaccinali vanno incrementati, usando ogni possibilità: siti produttivi, asset protezione civile e forze armate. E’ quanto avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il commissario all'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, intervenendo alla riunione con Governo, Protezione civile ed Enti locali sul piano vaccinale. Il commissariato all'emergenza si farà carico di aumentare i centri vaccinali e dei rinforzi sanitari e organizzativi, tenendo conto che è in arrivo in Italia una gran quantità di dosi di vaccini e che il problema, a detta di Figliuolo, è il trasporto "nell'ultimo miglio" sul territorio e la gestione dei punti di somministrazione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha esposto i numeri della campagna vaccinale degli ultimi giorni in Italia ricordando "le oltre 180 mila dosi somministrate ieri e la soglia delle 5 milioni di somministrazioni che sarà raggiunta oggi" (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

Speranza: "Fondo di solidarietà e AstraZeneca anche a over 65"

Secondo Speranza "va istituito un fondo di solidarietà per la campagna vaccinale". Questa la proposta fatta dal ministro: "Si potrebbe accantonare l'1-2 % da ciascuna consegna per la creazione di riserve da utilizzare con strategia reattiva nelle zone in cui il virus si propaga con maggiore forza e rapidità, anche a causa delle varianti". Un'idea avallata anche da Figliuolo. "Se ci sono Regioni che hanno difficoltà dobbiamo intervenire", avrebbe sottolineato il generale, confermando l'esigenza di uno stretto coordinamento con le regioni. - A quanto si apprende, nel corso della riunione, inoltre, è stata illustrata da Speranza la richiesta di estendere l'utilizzo di AstraZeneca anche per gli over 65.

Gelmini: "Proteggere i disabili e chi se ne prende cura" La ministra degli Affari regionali e delle Autonomie Mariastella Gelmine ha invece posto l'attenzione su una categoria in particolare: "Dobbiamo in questa fase rivolgere un'attenzione particolare a tutti quei nostri connazionali che vivono una situazione di disabilità e dobbiamo proteggerli, insieme alle loro famiglie, che hanno pagato un prezzo durissimo ai lockdown. Dobbiamo proteggere gli operatori per esempio delle case famiglia che accolgono persone con disabilità e si prendono cura di queste persone - ha aggiunto -. Abbiamo il dovere morale di mettere in sicurezza quanto prima questi nostri concittadini".