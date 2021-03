Covid Sardegna, Solinas: da lunedì test rapidi all'ingresso dell'Isola

presidente della Regione Christian Solinas a "Un Giorno da pecora" su Rai Radio Uno, intervenendo sul passaggio dell'Isola in zona bianca . "Da lunedì - ha spiegato - a chi sbarca chiediamo qualche minuto del suo tempo per sottoporsi a un test rapido: se il risultato è di negatività si accede tranquillamente, in caso di positività scattano i protocolli previsti". Solinas ha aggiunto di voler agire in questo modo "per difendere la salute pubblica".

Restano chiuse le discoteche

Non riapriranno invece, almeno per il momento, le discoteche. "Non c'è grande domanda, per ora", ha risposto, su un tema su cui l'isola l'estate scorsa si è ritrovata al centro di una bufera per l'impennata di contagi. "Le discoteche al chiuso - ha detto - non hanno mai riaperto in Sardegna e per quelle all'aperto, in questo momento, anche se siamo in zona bianca, non ci sono i margini per riaprirle", ha precisato Solinas, "dato il divieto di assembramento".