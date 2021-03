4/15 ©Getty

PIEMONTE - Regione in zona arancione ma scuole chiuse in sette comuni della Valle Vigezzo, compresi gli asili, fino al 5 marzo. Niente lezioni in presenza anche a Cavour, in provincia di Torino, fino al 5 marzo. Da sabato 27 febbraio Craveggia, Villette, Toceno, Malesco, Santa Maria Maggiore e Druogno, in Val Vigezzo (provincia di Verbano-Cusio-Ossola), sono in zona rossa come Re, in zona rossa già dal 20 febbraio per un focolaio da variante inglese: dad dalle elementari fino al 5 marzo

