Scuola, sciopero dei docenti e dirigenti Sisa: "Assumere i precari"

Il Sisa, sindacato indipendente scuola e ambiente, ha proclamato uno sciopero nazionale per oggi lunedì 1 marzo, invitando all'adesione tutto il personale docente e dirigente, di ruolo e precario. Escluso invece il personale ATA. La mobilitazione è stata annunciata a febbraio, come si legge anche sul sito del Miur, ed è stata indetta per protesta contro l’ipotesi di un prolungamento dell’anno scolastico con lezioni sino al 30 giugno e per chiedere l'accelerazione dei tempi per l'immissione in ruolo dei precari.