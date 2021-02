Ventimiglia, trovata la bimba di 7 anni scomparsa durante passeggiata

È stata ritrovata poco introno alle 20.30 la bambina di 7 anni, abitante in frazione Trucco, che si era persa nel tardo pomeriggio di oggi 28 febbraio nei boschi in località Monte Pozzo, sulle alture di Bevera, nel ventimigliese. Una persona ha contattato i vigili del fuoco dicendo che sentiva piangere e urlare nel bosco. A trovarla sarebbero stati alcuni cacciatori che si erano uniti alle ricerche. La piccola si trovava su un ponte di frazione Calvo, spaventata ma in ottime condizioni.