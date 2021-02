Covid Emilia Romagna, per Bologna al vaglio zona 'arancione scuro'

Cresce la preoccupazione per la diffusione del contagio in alcune aree dell’Emilia Romagna. Come per il circondario Imolese, anche per la zona del Bolognese sono al vaglio misure più severe per contenere il virus anche in considerazione della circolazione della cosiddetta variante inglese Condividi:

Convocata d’urgenza una riunione tra Regione e sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna per decidere come affrontare la crescita di contagi esplosa nell’area. In fase di valutazione ci sarebbero l’adozione delle restrizioni da zona “arancione scuro” con lo stop alle scuole dalle elementari in su e il divieto di spostamenti. Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute dell'Emilia-Romagna Raffaele Donini a margine di una videoconferenza (SPECIALE CORONAVIRUS - LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA).

La Città metropolitana bolognese "sotto osservazione" approfondimento Covid Italia, terapie intensive sopra la soglia "critica" in 8 Regioni "Quando si parla di un'ondata rispetto a un'altra sembra quasi che il virus non circoli tra una e l'altra - ha sottolineato Donini -. In realtà questo è un terzo picco di una pandemia che è ancora lì da un anno, che non è mai stata debellata". Secondo l'assessore, l'aumento di incidenza di casi registrato nelle ultime settimane, in particolare nel Bolognese, potrebbe essere il frutto della "coincidenza della cosiddetta 'zona gialla', di un sistema di restrizioni più blando, e di una presenza di una mutazione genetica del virus". La situazione è sotto stretta osservazione. "Dobbiamo capire se queste misure sono sufficienti per addolcire, fermare e ridurre la curva oppure se serva, come abbiamo fatto per esempio nel circondario imolese, a livello locale, con un tasso di incidenza particolarmente elevato, adottare ulteriori misure di contenimento. Lo abbiamo fatto per il circondario imolese, lo stiamo valutando ovviamente anche per la Città metropolitana bolognese" ha concluso il responsabile alla Salute dell’Emilia Romagna.