Covid Italia, terapie intensive sopra la soglia "critica" in 8 Regioni

In Italia salgono a quota 8 le Regioni che hanno superato la soglia critica del 30% dei posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA). Lo rivela il monitoraggio pubblicato sul portale dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), aggiornato al 24 febbraio.

In particolare, si tratta di Abruzzo (37%), Friuli Venezia Giulia (33%), Lombardia (33%), Marche (36%), Molise (36%), Provincia autonoma di Bolzano (35%), Provincia autonoma di Trento (39%) e Umbria (57%).



Monitoraggio Agenas: altri dati



È al 29%, invece, la percentuale di posti letto nei reparti di malattie infettive, medicina generale e pneumologia, occupati da pazienti Covid−19, a livello nazionale.

Questo dato, come precisato nel monitoraggio, è stabile rispetto a una settimana fa. Ed è di 11 punti sotto il livello del 40%, definito come "soglia critica" dal Decreto del Ministero della Salute dello scorso 30 aprile, ovvero la percentuale superata la quale diventa problematica la presa in carico dei pazienti che necessitano il ricovero per motivi di salute non collegati al Covid-19. Sono 4, tuttavia, le Regioni che hanno superato tale soglia di sicurezza, una in più rispetto al 17 febbraio: Marche (47%), Molise (43%), Bolzano (41%), Umbria (54%).