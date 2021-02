Dad, Valerio Mammone (ScuolaZoo): "Diamo voce ai Ragazzi Interrotti"

Da Sky TG24 un format dedicato agli studenti italiani e a come le loro vite sono cambiate durante la pandemia. Il direttore della community spiega l'importanza di raccontare queste storie per costruire una nuova narrazione sui giovani italiani

Negli ultimi 11 mesi la scuola ha smesso di essere un luogo fisico subendo una ridefinizione dei suoi confini. Non più aule e banchi ma scrivanie, camerette, collegamenti in rete. La didattica a distanza ha preso il posto di quella in presenza, si è accavallata a una routine che non è più tale, l’ha affiancata e sostituita creando ostacoli alla formazione e alla socialità di una generazione di giovani studenti. A loro Sky TG24 ha dedicato una serie, “Ragazzi Interrotti”, realizzato con la collaborazione di Scuolazoo. “Dobbiamo dare voce ai giovani – spiega Valerio Mammone, direttore della community – perché il rischio è che si perdano di vista le loro esigenze e le loro difficoltà”.

Chi sono per voi i Ragazzi Interrotti?

Penso che in questo momento non ci sia, in Italia o all’estero, un ragazzo che non sia interrotto, poi ci sono vari modi di esserlo. C’è chi ha interrotto gli studi, in misura totale o parziale, e c’è chi invece è stato interrotto nella sua sfera emotivo-psicologica.

Che tipo di situazioni avete riscontrato sotto questo aspetto?

Nei vari sondaggi che abbiamo fatto, diversi ci hanno raccontato di aver avuto attacchi di panico, paura di uscire, di salire sull’autobus, di tornare a confrontarsi con la scuola in presenza e con le interrogazioni, perché non sono più abituati a parlare senza uno schermo davanti. Addirittura paura dei propri compagni. Situazioni disagiate che prima restavano private ora emergono, i compagni vengono a saperlo, e anche se non subisci bullismo ti senti a disagio. Il ritorno alla normalità sarà un ritorno dopo un anno che non voglio definire perso, perché i docenti hanno fatto il massimo che era nelle loro possibilità, ma un anno in cui non è stato possibile fare tutto.

Perché la scuola non è solo luogo di apprendimento ma anche di socialità.

Sì, e in questa interruzione della socialità, i ragazzi si sono scoperti più fragili. Nei loro confronti dobbiamo avere un’attenzione maggiore e in questo devo riconoscere a Sky TG24 il grande merito di aver posto l’accento su quello che sarà il tema del 2021: le conseguenze che questa situazione sta avendo sul benessere psicofisico e l’educazione dei ragazzi. Perché il grosso rischio è che con lo scemare progressivo dell’emergenza, cali l’attenzione su di loro.