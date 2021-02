Covid, scuole chiuse in Calabria per 2 settimane per vaccinare docenti

L’annuncio del governatore Spirlì in diretta su Facebook: “La proposta che ad oggi sembra essere stata condivisa è che le scuole rimangano chiuse per la durata della vaccinazione. Per vaccinare 59mila operatori serviranno 2-3 settimane con attivazione della Dad”

Scuole di ogni ordine e grado chiuse in Calabria dalla prossima settimana, per due settimane, per consentire la vaccinazione del personale docente. Lo ha annunciato il governatore Nino Spirlì in diretta su Facebook, spiegando che il provvedimento è stato deciso in concomitanza con l'inizio della somministrazione delle prime dosi di vaccino Covid (LIVEBLOG - NUMERI PANDEMIA) al personale docente. "Abbiano iniziato – ha detto il presidente della Regione – una proficua interlocuzione con i sindacati. Cominceremo a vaccinare da lunedì o mercoledì. La proposta che ad oggi sembra essere stata condivisa è che le scuole rimangano chiuse per la durata della vaccinazione. Per vaccinare 59mila operatori serviranno 2-3 settimane con attivazione della Dad" ha concluso Spirlì.