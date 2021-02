Paolo Rossi, rubati i cimeli conservati nello stadio Menti di Vicenza

Spariti il primo cartellino, il contratto e la convocazioni in Azzurro

Tra i cimeli sottratti ci sono il primo cartellino di Paolo Rossi, quando il calciatore era 14enne, e il contratto firmato con Giussy Farina nel 1976, allora presidente del Lanerossi Vicenza, quando il giocatore venne acquistato dalla Juventus per vestire i colori biancorissi. A essere stato sottratto anche il telegramma di convocazione ufficiale per i Mondiali del 1978 con sede in Argentina dove gli azzurri raggiunsero il quarto posto. Tutti oggetti preziosi anche in vista del museo che la città di Vicenza vuole realizzare su Pablito.