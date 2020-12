Furto in casa di Paolo Rossi, il figlio: "Sono animali"

Il figlio maggiore del campione, Alessandro, commenta il furto avvenuto proprio mentre si tenevano i funerali del padre: "È stato qualcosa di terribile, per fortuna i cimeli ci sono ancora". La moglie Federica: "Non voglio consentire a questi vigliacchi di rovinare il fiume d'amore per Paolo"

"Non posso definirle persone, sono animali". Così il figlio maggiori di Paolo Rossi, Alessandro, 38 anni, in un’intervista a La Stampa, commenta il furto avvenuto nell’abitazione del campione, in provincia di Arezzo, proprio mentre si tenevano i suoi funerali.

"La casa sottosopra, per fortuna i cimeli ci sono ancora" approfondimento Paolo Rossi, furto nella casa di Bucine in Toscana “È stato qualcosa di veramente terribile – ha raccontato - dopo le sofferenze di questi giorni abbiamo dovuto fare i conti anche con questo episodio per il quale è difficile pure trovare le parole. È dura da sopportare". "Siamo tornati qui a casa dove adesso ci troviamo tutti quanti insieme con Federica e le bambine - ha continuato - e abbiamo trovato tutto sottosopra. I ladri sono passati da una finestra della cucina ma per fortuna i cimeli ci sono ancora. È stato rubato invece un orologio che mio padre decideva di indossare spesso e a cui eravamo molto affezionati".