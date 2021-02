22/22 ©Getty

Salgono a 39.527 i casi di positività al coronavirus complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 154 nuovi contagi. In totale sono stati eseguiti 600.974 tamponi, per un incremento complessivo di 1.891 test rispetto al dato precedente. Si registrano tre decessi (1.019 in tutto). Sono invece 382 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-12), mentre sono 34 (+3) i pazienti in terapia intensiva