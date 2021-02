Mario Draghi diventa SuperMario nel murales di TvBoy

Un murales che raffigura Mario Draghi nei panni del protagonista del videogioco anni '80 della Nintendo è comparso in una via di Barcellona, dopo che il presidente della Repubblica, Mattarella, ha affidato all'ex presidente della Bce l'incarico di formare un nuovo governo

Un murales che raffigura Mario Draghi LA FOTOSTORIA - DOMANDE E RISPOSTE) nei panni dell'iconico protagonista dei videogiochi Nintendo, SuperMario, è comparso in una via di Barcellona, dopo che il presidente della Repubblica, Mattarella, ha affidato all'ex presidente della Bce l'incarico di formare un nuovo governo. L'opera, realizzata dallo street artist TvBoy, è accompagnata dalla scritta "Mamma mia Mario! Pensaci tu" ed è stata pubblicata sui canali social dell'artista. Il soprannome di "SuperMario" non è nuovo per Mario Draghi e risale agli anni della presidenza della Bce, dove è arrivato nel 2011 e "ha salvato l'euro" dalla crisi.