Cambia il piano vaccini, oggi vertice governo-regioni

Nuovo incontro oggi, tra governo e Regioni, per rimodulare il piano vaccini dopo i ritardi della produzione e dopo l'approvazione da parte dell'Aifa del farmaco di AstraZeneca, più adatto agli under 55. I ministri Boccia e Speranza incontrano i governatori insieme al commissario Arcuri. Proprio Arcuri, intanto, lancia l'allarme: "Stiamo lavorando con uno schema che prevede 11 milioni e 200 mila vaccini, rispetto ai 28,6 milioni inizialmente previsti: oltre il 60% in meno" ( PILLOLE DI VACCINO - I VACCINI DISPONIBILI E QUELLI IN ARRIVO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CORONAVIRUS ).

La posizione delle regioni

Il 30 gennaio, in un primo vertice sul piano vaccini, dalle Regioni è arrivato un pieno sostegno al piano vaccini che andrà adeguato mese per mese in base alla distribuzione. I presidenti di regione, inoltre, avrebbero chiesto approfondimenti per le prossime settimane sull'utilizzo dei farmaci con anticorpi monoclonali, sulla produzione dei vaccini in Italia e sull'utilizzo sul campo dei medici specializzandi. Approfondimenti sono stati chiesti anche sull'intesa con medici di medicina generale e le farmacie.