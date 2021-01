Secondo il bollettino del 28 gennaio, sono 14.372 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 15.204), a fronte di 275.179 tamponi giornalieri effettuati (ieri 293.770), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. I ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.288, mentre i ricoverati con sintomi 20.778