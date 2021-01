Giornata della Memoria 2021, le iniziative ed gli eventi in Italia

A causa dell’emergenza Covid-19, quest’anno gran parte degli incontri si trasferiscono dalle varie città allo streaming online. Da Milano a Roma fino a Napoli, sono tanti gli appuntamenti da segnare e ai quali partecipare via web da ogni parte del Paese, a cominciare dall’intervista a Sami Modiano da seguire su Facebook. Una serie di speciali in onda anche su Sky Condividi:

Il 27 gennaio è la Giornata della Memoria e, anche per il 2021, sono tantissimi gli eventi organizzati in ogni parte d’Italia per ricordare le violenze della Shoah. In questo giorno del 1945, le truppe sovietiche entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz, dove sono morti migliaia di deportati (LA STORIA). Obiettivo della giornata internazionale è non dimenticare quanto accadde nei lager. Con seminari, incontri, mostre e concerti, ogni città prepara una serie di appuntamenti con testimonianze del genocidio avvenuto tra il 1939 e il 1945. A causa dell’emergenza Covid-19, quest’anno la gran parte delle iniziative sarà fruibile online da ogni parte del Paese.

Le iniziative a Milano leggi anche Morto a Milano Nedo Fiano, uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz Tanti gli eventi organizzati a Milano, a partire da “Note per la Shoah” che proporrà le colonne sonore di film dedicati all’Olocausto scritte dal maestro Ennio Morricone (GLI EVENTI). Registrate il 23 gennaio, a porte chiuse causa emergenza coronavirus, nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano, saranno trasmesse il 27 gennaio alle 21.00 sulla pagina Facebook del Conservatorio e su quella dell’Associazione Figli della Shoah. L’appuntamento verrà trasmesso anche in Tv alle 20.45 in una puntata monografica di “Visioni” su Rai 5. Per l’occasione si esibirà la Verdi Jazz Orchestra, diretta da Pino Jodice, mentre l’attore e musicista Peppe Servillo accompagnerà le musiche con la lettura di testi curati dallo storico Claudio Vercelli. Dalle 8 del 27 gennaio, porte aperte digitalmente al Memoriale della Shoah del capoluogo lombardo. Dalla pagina Facebook della fondazione sarà possibile procedere per un tour virtuale nella storia del Memoriale. Alle 16, invece, in diretta su Instagram, alcune tra le 30 guide del Memoriale risponderanno a domande e curiosità, creando un dialogo con chi, da casa, vuole conoscere più da vicino il luogo simbolo delle deportazioni.

Le iniziative a Torino vedi anche Liliana Segre a Parlamento Europeo: "Antisemitismo c'è ancora". VIDEO Fitto il programma a Torino realizzato dal Polo del ‘900 (TUTTI GLI EVENTI A TORINO). Il 26 gennaio alle 18 l’appuntamento è sui canali social del Polo con “Dai campi di calcio ad Auschwitz”. Si parte dal libro di Gianni Cerutti, “L’allenatore ad Auschwitz”, alla scoperta della vicenda umana di Árpád Weisz, uno dei più grandi allenatori degli anni Trenta, che per primo introdusse gli schemi nel calcio italiano. Poi l’espulsione dall’Italia, in seguito alle leggi razziali, e la tragica fine nel lager di Auschwitz. Il 27 gennaio, invece, si comincia con la tradizionale posa delle pietre d’inciampo, a cura del Museo Diffuso della Resistenza, a partire dalle 9.30 da parte della squadra tecnica del Comune. Nella stessa giornata verrà pubblicato un video riassuntivo delle pose sui canali social del Museo e del Polo del ‘900. La giornata continua con tanti appuntamenti tra cui il podcast “Il #poloèsempreonline per il Giorno della Memoria”: più voci per ripercorrere le vicende della persecuzione degli ebrei italiani, dalle leggi razziali al 1945 attraverso letture, testimonianze, musiche ed interventi autoriali a partire dal materiale d’archivio del Polo e dei suoi enti. Alle 18 alcuni ragazzi saranno protagonisti di “Adotta un negazionista”, diretta radiofonica su Tradi Radio organizzata dalla Rete Italiana di Cultura Popolare alla ricerca del significato della parola negazionista ieri e oggi.

Le iniziative a Napoli Il 27 gennaio alle 17.30, per la quinta edizione de “I Musei della Memoria, architetture che raccontano”, la Fondazione culturale Ezio De Felice presenta online l’incontro "I BBPR e il museo-monumento al deportato politico e razziale nei campi di sterminio nazisti di Carpi". Sarà ospite d’eccezione Elena Montanari, autrice del libro “Permanenza e attualità. I BBPR e il Museo-Monumento di Carpi”. L’appuntamento si svolgerà sulla pagina Facebook della Fondazione. Alle 9, invece, sul canale youtube del CIRB sarà possibile partecipare al convegno dedicato al tema "I Giusti tra le Nazioni”. L'evento agli Uffizi

Le Gallerie degli Uffizi di Firenze contribuiscono al Giorno della Memoria prendendo ispirazione dai settecento anni dalla morte di Dante con il tema “Terre di esilio, terre di confino”: la storia di donne e uomini che per dissidenza, per improvvisa disgrazia agli occhi del regime di turno, per mancato o cessato gradimento da parte del potere o del proprio microcosmo sono stati costretti a vivere (e spesso a morire) altrove. La Galleria propone una mattinata di studio, trasmessa sul profilo Facebook martedì 26 gennaio alle 9, cha va idealmente da Ovidio all’Olocausto, passando da Guinizzelli a Dante a Carlo Levi. Come sottofondo alle parole ci saranno le opere degli Uffizi, utili a comprendere l'intreccio fra memoria storica e memoria artistica. Altre iniziative in streaming Da Venezia, il 27 gennaio alle 11, anche il Teatro Goldoni, come il Polo del ‘900 di Torino, attraverso una trasmissione in differita streaming sui canali social del Comune di Venezia, proporrà il racconto teatrale “Dal campo di calcio ad Auschwitz”, scritto e interpretato da Davide Giandrini, sulla storia dell’allenatore di calcio ungherese Arpad. Dal 20 al 27 gennaio, la pagina Facebook Pietre d’inciampo a Monza e in Brianza propone una serie di eventi online per la giornata della Memoria con numerosi convegni e incontri, mentre da Bologna, in streaming sulla pagina Facebook dell’organizzazione Esperienza. Una associazione, alle 17.30 ci sarà l’evento “La memoria ci fa scegliere la vita” con l’obiettivo di “ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.

La programmazione di Sky TG24 per la Giornata della Memoria Anche Sky TG24 celebrerà la giornata attraverso una programmazione dedicata mercoledì 27 gennaio, con servizi, approfondimenti e le immagini delle commemorazioni. All’interno delle principali edizioni del tg sarà proposta l’intervista a Oleg Mandič, il bambino che per ultimo lasciò Auschwitz e chiuse le porte del campo, a cura di Cristiana Mancini, e un’intervista di John Pedeferri a Francesco Lotoro, autore che ha raccolto la produzione artistica dei musicisti rinchiusi nei campi di concentramento nazisti, mettendo assieme oltre 8.000 partiture di musica scritta nei campi. Inoltre, ci sarà un servizio di Gaia Mombelli sui libri per l’infanzia che raccontano l’orrore dei campi e un servizio con le immagini della mostra “Dall’Italia ad Auschwitz”, con molte storie inedite di Rom e prigionieri politici. Il dramma della Shoah sarà ricordato anche all’interno dei programmi di approfondimento: in particolare Sky TG24 Mondo, l’approfondimento di esteri condotto da Renato Coen, proporrà una puntata speciale dedicata all’Olocausto, con esperti e ospiti in studio. Inoltre, tra i contenuti disponibili sul servizio On Demand di Sky, verrà proposto “Avevo 12 anni”, uno speciale di Sky TG24 che racconta l’incontro tra Edith Bruck, scrittrice e poetessa deportata ad Auschwitz da bambina, e 130 studenti delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo di via Pincherle di Roma. Un documento che mette insieme memoria del passato e analisi del presente, con la scrittrice che ha portato la sua testimonianza ma soprattutto ha risposto alle domande di giovani studenti, che hanno oggi l’età che aveva la scrittrice quando fu deportata.