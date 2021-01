8/23 ©LaPresse

In Sicilia i nuovi contagiati sono 875, su 20.591 tamponi analizzati. Il tasso di positività è del 4,2% (era del 4,9%). Le persone attualmente positive sono 47.654. Negli ospedali ci sono 1.431 pazienti Covid in reparti non critici e altri 227 in terapia intensiva. Sono 32 i decessi nelle ultime 24 ore, 3.226 in totale. I casi accertati sono in tutto 129.752

