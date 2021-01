11/23 ©Ansa

Sono 1.347 i nuovi casi di positività al coronavirus, riscontrati in Emilia-Romagna nell'ultimo aggiornamento, sulla base di 21.709 tamponi, fra molecolari e antigenici. Si contano 43 morti. I casi attivi scendono a 51.211, il 94,8% in isolamento domiciliare perché non necessitano di particolari cure. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 220 (2 in più), 2.402 quelli negli altri reparti Covid (-54). Sono 43 le vittime. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 9.051.