Meteo, le previsioni di martedì 19 gennaio

Una breve tregua dal freddo e dal maltempo è attesa per martedì grazie al temporaneo aumento della pressione su tutto il Paese. Le temperature si manterranno ancora basse al mattino, ma durante il giorno saliranno di qualche grado. Da segnalare la presenza di nebbie a banchi in Val Padana. Da mercoledì è atteso l’arrivo di un’intensa perturbazione e i venti soffieranno dai quadranti meridionali, più miti e umidi. Le temperature cominceranno gradualmente a salire soprattutto di giorno con valori sopra i 10-12 gradi al Centro-Sud e fino a 8 al Nord. Le piogge impatteranno sulle regioni centro-settentrionali e sulla Campania provocando un deciso peggioramento del tempo. Tornerà a nevicare diffusamente sulle Alpi al di sopra dei 7-900 metri e sugli Appennini a quote medio alte.

Le previsioni al Nord

Tempo grigio in pianura Padana per nebbie o nubi basse. Soleggiato in montagna. Possibili deboli piogge sulla Liguria, tempo migliore sull’area adriatica. Massime comprese tra 2 e 7 gradi, fino a 10 in Liguria.

Le previsioni al Centro

Giornata di bel tempo sulle regioni centrali con nubi in aumento nel corso del pomeriggio. Deboli piogge sono previste sull’alta Toscana. Temperature in aumento con valori massimi fino a 12 gradi.