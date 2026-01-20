Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Spagna, altri 2 treni deragliano. Morto un macchinista, diversi feriti

Cronaca

Le forti piogge degli ultimi giorni sarebbero la causa dell’ultimo incidente ferroviario che ha colpito la Spagna, appena due giorni dopo il dramma avvenuto in Andalusia. Morto il macchinista del treno. Sempre in Catalagna, nelle stesse ore, c'è stato un altro deragliamento, per dei massi caduti sui binari, ma per fortuna senza vittime

ascolta articolo

Appena a due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia, in Spagna, arriva la notizia di un nuovo deragliamento di un treno. Almeno 20 persone sono rimaste ferite per un convoglio della linea 4 delle ferrovie regionali catalane (Rodalies) che si è schiantato contro un muro di contenimento sul binario tra Gelida e Sant Sadurnì d'Anoia (Barcellona). Lo riferisce la Protezione Civile della Generalitat catalana. Sul luogo dell'incidente ci sono una quindicina di ambulanze e undici squadre dei vigili del fuoco. Secondo le prime ipotesi le forti piogge che hanno colpito la Catalogna negli ultimi giorni sarebbero all'origine della caduta del muro di contenimento. Problemi anche per un treno in servizio sulla linea R1 tra le stazioni di Blanes e Maçanet che è deragliato, senza tuttavia riportare feriti. L'incidente è stato causato dalla caduta di massi sui binari a causa della tempesta che ha colpito Girona martedì. Anche su quella linea il servizio è stato sospeso.

Il macchinista del treno regionale catalano 'Rodalies' è morto. Almeno altre quindici o venti persone sono rimaste ferite e alcune versano in gravi condizioni

Secondo incidente in serata

Sempre in Catalagna, nelle stesse ore, c'è stato un altro deragliamento, per dei massi caduti sui binari, ma per fortuna senza vittime. In totale sono due gli incidenti delle ultime ore che hanno messo di nuovo in ginocchio la rete ferroviaria nazionale. Questo mentre ad Adamuz, nel primo dei tre giorni di lutto nazionale, si continua a fare i conti con la tragedia che domenica scorsa ha spezzato almeno 42 vite. 

Approfondimento

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: le immagini dell'incidente

Cronaca: Ultime notizie

Il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Sardegna e Calabria. VIDEO

Cronaca

Le immagini diffuse in queste ore mostrano gli ingenti danni causati dal ciclone. I danni...

Crans-Montana, esito autopsia Emanuele Galeppini: è morto per asfissia

Cronaca

Il giovane non è deceduto per schiacciamento, né per le ustioni. Questo è il primo quadro che...

Maltempo, prorogata allerta rossa in Calabria, Sardegna e Sicilia

Cronaca

Anche per il 21 gennaio la situazione resta critica nelle tre regioni, alle prese tra evacuazioni...

Allerta meteo in Sicilia, a Catania scuole chiuse anche il 21 gennaio

Cronaca

Il maltempo continua a interessare il Sud della nostra Penisola. Le precipitazioni e i venti...

Meteo, torna la neve a bassa quota in Pianura Padana. Ecco da quando

Cronaca

Torna la neve a quota bassa sull’Italia? Guardando alle ultime previsioni del meteo sembra di sì,...

Cronaca: i più letti