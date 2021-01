7/23 ©Ansa

In Emilia-Romagna sono 1.576 i casi registrati nelle ultime 24 ore, su 16.527 tamponi analizzati. L'età media dei nuovi positivi è 47,6 anni. Sono morte altre 61 persone, con il totale dei decessi che sale a 8.066. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 236 (+4), quelli negli altri reparti Covid 2.665 (-31). La situazione dei contagi per provincia vede Reggio Emilia con 289 casi, poi Bologna (239) e Modena (209). I casi attivi sono 58.069 (+895 rispetto a martedì). In tutto i casi ufficiali sono 182.661

Coronavirus in Europa e nel mondo: infografiche