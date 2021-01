23/24 ©Ansa

In Sicilia si supera di poco il 5% di dosi iniettate (5,3%). Il calendario nell'isola prevede che la prima fase terminerà a marzo e coinvolgerà medici, operatori sanitari, ospiti Rsa e cittadini da 80 anni in su. In primavera scatterà la fase 2, perché dopo marzo toccherà agli over 70, al personale degli uffici pubblici e alle categorie fragili. Intanto l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza auspica limitazioni per chi non vuole sottoporsi al vaccino: "È una mossa ragionevole e ha già avuto successo con i vaccini per i bambini"