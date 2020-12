Covid, la prima infermiera vaccinata chiude i social dopo minacce

Claudia Alivernini è stata insultata e minacciata online dai no-vax, in numerosi commenti comparsi sotto la notizia della sua vaccinazione e in alcuni gruppi Facebook. Ora la 29enne dipendente dello Spallanzani valuta la denuncia alla Polizia postale

Claudia Alivernini, l'infermiera dell’ospedale Spallanzani di Roma prima a essere vaccinata contro il Covid (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE) in Italia, ha chiuso i propri profili social dopo numerosi insulti e minacce di morte da parte dei no-vax, comparsi online nei commenti alla notizia della sua vaccinazione e in vari gruppi social. Non solo: su Instagram sono anche comparsi due profili fake creati a suo nome. Ora la 29enne sta valutando, secondo quanto riporta Il Messaggero, anche una denuncia alla Polizia Postale (LO SPECIALE SUL VACCINO).