Terremoto in Sicilia, nel Ragusano scossa di magnitudo 4.6

In Sicilia la terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma è stato avvertito nel Ragusano, nel Siracusano e nel Catanese. L'epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa, ad una profondità di 16 chilometri. Molto spavento tra la popolazione ma per ora non è stato segnalato nessun danno