Meteo, a Natale freddo polare sull'Italia: gelo e nevicate

In arrivo un fronte di aria fredda dal Polo Nord, con raffiche fino a 100 km/h che investiranno il nostro Paese. Nei giorni successivi, atteso un peggioramento dapprima al Nordest, poi più marcatamente al Centro. Complice il calo repentino delle temperature, la neve scenderà a quote via via più basse e fino in collina o quasi in pianura

Aria gelida, in arrivo dal Polo Nord, con raffiche fino a 100 km/h che investiranno l’Italia. Sono queste le condizioni meteo attese per il giorno di Natale. Previsto, nei giorni successivi, anche un ulteriore peggioramento: dapprima al Nordest, poi più marcatamente al Centro. I venti gelidi di Bora e Grecale saranno accompagnati da tempeste di pioggia e nevicate che dall'Emilia Romagna scenderanno a macchia di leopardo verso il Centro e quindi su Campania, Calabria e Sicilia. Complice il calo repentino delle temperature, la neve scenderà a quote via via più basse e fino in collina o quasi in pianura in Emilia Romagna e sopra i 400 metri al Centro (LE PREVISIONI).

Il maltempo nei giorni prima di Natale approfondimento Il solstizio d'inverno Il maltempo sarà presente sulla Penisola già nei giorni precedenti a quello di Natale. Mercoledì 23 dicembre, al Nord sarà coperto con possibili nebbie e piovaschi soprattutto in Liguria. Al Centro piovaschi su Toscana e coste laziali, mentre al Sud peggiora in Campania. Per il 24 dicembre, giorno dell Vigilia, ancora nubi e precipitazioni sparse al Nord, così come sulle regioni tirreniche e in Umbria. Piovaschi in Campania. Arriverà poi l'irruzione artica, con un calo drastico delle temperature, con un crollo di 10 gradi.