In Liguria sono 177 i nuovi casi registrati il 21 dicembre su 1.486 tamponi molecolari compiuti. Il rapporto tra positivi e tamponi è dell'11,91%, in crescita. I positivi sono comunque in calo: sono 7.553, 74 in meno rispetto al giorno precedente. I morti sono stati 14, per un totale di 2.782. Gli ospedalizzati scendono: sono 758, di cui 70 in terapia intensiva (stesso numero del giorno precedente): complessivamente ci sono 7 posti letto in meno occupati

