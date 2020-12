Firenze, valigie con resti umani: impronta dito è di uomo scomparso

Secondo una prima comparazione dattiloscopica il cadavere dell'uomo apparterrebbe a Shpetim Pasho, scomparso con la moglie in Toscana. Il figlio della coppia è latitante dal 2016. I carabinieri hanno scoperto anche una quarta valigia nello stesso luogo in cui sono state trovate le altre tre

Svolta nelle indagini sulle valigie contenenti resti umani saponificati di un uomo e una donna trovate in un terreno agricolo tra il carcere di Firenze e la superstrada Fi-Pi-Li. Una quarta valigia è stata scoperta dai carabinieri nello stesso campo dovo sono state rinvenute le altre tre. Il contenuto deve ancora essere analizzato. Nelle stesse ore è stata riconosciuta l'impronta di un dito del cadavere dell'uomo, che apparterrebbe a Shpetim Pasho, albanese, scomparso con la moglie nel 2015 in Toscana. Questi i risultati delle indagini dei carabinieri. La prima comparazione digitale della Sezione impronte del Ris di Roma dei carabinieri fa emergere che tutti i punti rilevabili sull'impronta di un dito di una mano corrispondono alle impronte dattiloscopische di Pasho. La coppia di coniugi albanesi era sparita nel nulla nel 2015 in provincia di Firenze, dove era venuta a trovare i familiari, tra cui un figlio detenuto al carcere fiorentino di Sollicciano.

Il figlio della coppia irreperibile dal 2016 dopo un'evasione dai domiciliari

Proprio il figlio della coppia risulta irreperibile ai carabinieri dal 2016, dopo un'evasione. Era in carcere per reati di droga poi e venne messo ai domiciliari dalla fine di ottobre del 2016. Circa 15 giorni dopo fuggi. L'uomo deve scontare ancora quattro anni di detenzione per condanne legate a reati di stupefacenti. Intanto stamani lungo la superstrada viene eseguita una ripulitura da sterpaglie, vegetazione spontanea, detriti, del terreno di pertinenza, per favorire ulteriori sopralluoghi. La pulizia interessa la striscia di terreno che non è curata, diversamente dai campi adiacenti, coltivati a orto e piantagioni seminative. Le quattro valigie sono state trovate lungo quella striscia, situata sotto la massicciata della carreggiata, quasi sicuramente perché lanciate lì da bordo di un mezzo in transito sulla Fi-Pi-Li. Chi le ha lanciate ha dovuto superare anche l'altezza, alcuni metri, delle barriere antirumore della superstrada.