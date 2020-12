3/12

Il fotografo Enrico Genovesi ha realizzato questi scatti nel corso di oltre tre anni, per un progetto a lungo termine che è ancora in corso. “Ho avuto il privilegio di frequentare la comunità per molto tempo e continuo a farlo tutt'oggi”, ci racconta. “Ho iniziato a lavorarci per un concorso nazionale sul tema della famiglia. Ero a conoscenza di questa realtà, non ne sapevo tantissimo ma a sufficienza per capire che sarebbe stato uno spunto interessante e adatto da seguire"