Covid-19, in Italia 18.887 nuovi contagi: i dati regione per regione

16/23 ©Ansa

Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.792 tamponi: 2.424 nel percorso nuove diagnosi e 1.368 nel percorso guariti. I positivi sono 443 nel percorso nuove diagnosi: 82 in provincia di Macerata, 115 di Ancona, 92 di Pesaro Urbino, 63 di Fermo, 57 di Ascoli Piceno e 34 da fuori regione. Gli attualmente positivi sono 20.058. I pazienti in terapia intensiva sono 82 (-2) , quelli in area semi intensiva 138 (+5), quelli in reparti non intensivi sono 518 (+7). In totale, dall’inizio della pandemia, i positivi accertati sono 32.393 e i decessi 1.327