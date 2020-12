Il bollettino del ministero della Salute dell’1 dicembre indica un’ulteriore diminuzione dei ricoveri in rianimazione: sono 3.663 (-81). La percentuale tra contagiati e test è la più bassa da un mese. I nuovi contagi in 24 ore sono 19.350, a fronte di 182.100 tamponi giornalieri effettuati. Le vittime sono 785 in un giorno