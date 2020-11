Maltempo Sardegna, temporali e disagi a Sud e nel Nuorese. VIDEO

Il maltempo sta flagellando la Sardegna. Forti venti e temporali, annunciati dall’ allerta meteo rossa diramata ieri dalla Protezione civile, stanno causando disagi in diverse aree dell’isola. Oltre al Sud Sardegna, colpita anche la provincia di Nuoro, come dimostrano diversi video ( LE PREVISIONI METEO ).

Maltempo: allerta rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria

Disagi nel Nuorese, allagamenti a Bitti e a Dorgali

Disagi anche nel Nuorese. Allagato il centro abitato di Bitti (VIDEO). La Polizia stradale ha bloccato il traffico per qualche ora al Km 39 della statale 389 che collega Nuoro a Lanusei, dove sulla carreggiata è franato del materiale dal costone adiacente. La strada è stata prontamente riaperta dopo il lavoro dei tecnici dell'Anas. Disagi anche sulle strade nel territorio di Dorgali (VIDEO) e al Km 68 della Ss 131 Dcn, vicino al bivio per Orosei, dove si è verificato un allagamento. La strada non è stata chiusa al traffico ma si sono verificati rallentamenti per via dell'intervento dell'Anas e dei vigili del fuoco. Chiuse per allagamento anche la statale 129 Nuoro-Macomer all'altezza della località Iloghe e la Sp 46 direzione Lula.