Meteo, le previsioni di giovedì 19 novembre

Ancora 24 ore di tempo prevalentemente stabile (ma attenzione alle nebbie al Nord) e da venerdì è in arrivo il primo vero impulso invernale della stagione. Sarà un attacco freddo in piena regola con temporali, venti fino a 100 km orari e bufere di neve fino in collina. Riguarderà soprattutto il Centro Sud, ma ovunque assisteremo ad un crollo delle temperature