Parma, detenuto in semilibertà aggredisce la compagna: arrestato

L’ennesima aggressione contro una donna, questa volta a Parma. Un uomo ha prima gettato acido sulla testa della sua compagna e poi l’ha ferita con una coltellata. E’ successo ieri sera a Sorbolo Mezzani, e il presunto autore è un 61enne, detenuto condannato all'ergastolo ma che usufruiva di un regime di semilibertà per uscire dal carcere. Dopo l’aggressione, l’uomo originario di Napoli si è dato alla fuga ed è stato fermato ad Arezzo, dopo un inseguimento di 300 chilometri tra Emilia Romagna e Toscana.

Arrestato dopo la fuga

Carabinieri e polizia stradale sono riusciti a fermare l’aggressore che è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e lesioni gravissime. Per l'arresto procede la procura di Arezzo che provvederà poi a trasmettere tutti gli atti a Parma. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo aveva cenato con la compagna di 54 anni e una dei suoi due figli. Nel corso della serata, per cause ancora da chiarire, è scattata l’aggressione e la conseguente fuga dell’uomo.