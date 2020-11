6/21 ©Ansa

Crescono i nuovi casi in Emilia-Romagna: sono 2.822 (sabato 2.637), trovati con 12.562 tamponi e 3.150 test sierologici. La percentuale di nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 22,5%. L'età media nei nuovi positivi è di 46,5 anni. Nelle ultime 24 ore sono 36 i morti (5.044 in totale), 15 i pazienti in più in terapia intensiva (246 in tutto), 42 i ricoveri in altri reparti Covid (2.285 in tutto). I casi dall’inizio della pandemia sono 88.520. Il 53% dei nuovi contagiati è asintomatico. Casi attivi sono 53.201, le persone in isolamento domiciliare 50.670

