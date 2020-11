2/15 ©Ansa

L'indagine ha coinvolto oltre un milione e duecento mila studenti, per un totale di 7400 scuole, tra licei, istituti tecnici e professionali, da Milano a Roma fino a Napoli. Per il terzo anno consecutivo, la scuola migliore d'Italia è risultato essere il Liceo scientifico Pier Luigi Nervi a Morbegno, in provincia di Sondrio