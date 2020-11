Covid in Campania, la decisione del Tar: le scuole restano chiuse

Le motivazioni

Il Tar della Campania sottolinea che il dpcm, richiamato dai ricorrenti, del 4 novembre "esclude la persistente possibilità, per le Autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute". In più si sottolinea che le ragioni dell'ordinanza sono nella "aggiornata istruttoria circa l'andamento del contagio su scala regionale e sono, non irragionevolmente, motivate sul rilievo della persistente emergenza sanitaria, sul verificato effetto moltiplicatore dei contagi connessi a positività nelle fasce in età scolare". Il Tar cita anche "il prevedibile impatto sul sistema sanitario regionale, tenuto conto della peculiare densità abitativa del territorio regionale e del deficit di personale sanitario in servizio attivo e, quanto alla idoneità della misura adottata, del riscontrato aumento dei casi di positività al COVID-19 in ambito scolastico, nonché della esigenza di consolidare i risultati di contenimento della pandemia finora conseguiti, stante la verificata efficacia della detta misura a tali fini".