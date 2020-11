Coronavirus, Iva Zanicchi ricoverata: le sue condizioni peggiorano

La cantante ha pubblicato un breve filmato su Instagram dove fa sapere ai fan di essere in ospedale, a Vimercate, e di aver sviluppato la polmonite bilaterale: "Oggi c’è una bellissima giornata fuori... voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto"

Iva Zanicchi, per la prima da quando h a fatto sapere di avere il Covid-19 , ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni. E lo ha fatto con un breve video postato sulla sua pagina Instagram, dove la cantante annuncia di essere stata ricoverata nell'ospedale di Vimercate, in Brianza, perché soffre di una polmonite bilaterale, una patologia sopraggiunta in seguito al contagio ( COVID-19: GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Il messaggio di Iva Zanicchi e i ringraziamenti al personale sanitario

“Sono in ospedale, vi faccio vedere i miei angeli custodi. Oggi c’è una bellissima giornata fuori... voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto. Grazie a tutti per i vostri messaggi!”, ha scritto l’artista come didascalia del suo video. La cantante, nel breve filmato, ha anche voluto riprendere il personale sanitario che la sta aiutando in questo momento, ringraziando medici e infermieri. "Questi infermieri arrivano qui, con la tuta degli astronauti, giustamente perché si devono proteggere dal virus", ha aggiunto.