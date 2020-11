Iva Zanicchi positiva al Covid-19

"Eccomi qua, ve lo dico: ho il coronavirus! Sto bene, non ho perso l'allegria e vi faccio questo video. Mi raccomando fate attenzione. Spero voi stiate bene, vi mando un bacio a prestissimo! Non c’è niente di male a dirlo, me lo sono beccato - purtroppo l’Italia è piena. Pubblico questo messaggino perché mi hanno già chiamato tante persone. Bisogna stare attenti e non uscire: purtroppo l’ho attaccato anche a una mia sorella". Con questo messaggio pubblicato su suo profilo Instagram, Iva Zanicchi ha raccontato di essere positiva al Covid-19 (Q ui tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus )

Al momento, Iva Zanicchi, che quest'anno ha festeggiato gli 80 anni, è in isolamento nella sua casa, una villa a Lesmo, in Brianza, dove vive con il compagno Fausto Pinna. La cantante ha poi aggiunto: " Sono qui da tre giorni, sono positiva, in casa porto guanti e mascherina FFP2. L’importante è stare attenti, non uscire, io non sto uscendo di casa ci mancherebbe, né io né i miei familiari, purtroppo l’ho attaccato anche ad una mia sorella, e Pippi che mi sta facendo questo video, dice che si sente bene".