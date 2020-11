Nuovo Dpcm, ecco quando serve il modulo autocertificazione Covid

In seguito alla firma del nuovo Dpcm, in tutto il Paese scatta il divieto di spostamento alle 22 e, dunque, l’obbligo di giustificare le proprie uscite dopo quell'ora. Il modulo, già disponibile sul sito del Viminale, è obbligatorio anche per i movimenti non consentiti all’interno delle zone rosse e arancioni che devono essere effettuati solo per "comprovate esigenze lavorative", per "motivi di salute" e per "altri motivi ammessi dalle vigenti normative"