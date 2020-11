Covid: 29.907 contagi, stabile aumento ricoveri in terapia intensiva

Secondo il bollettino del ministero della Salute dell'1 novembre, nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia sono 29.907, in calo rispetto ai 31.758 di ieri. Ma sono molti di meno anche i tamponi effettuati: 183.457 (contro 215.886). I contagiati dall'inizio della pandemia sono 709.335 e i morti 38.826, con 208 decessi nell'ultimo giorno (ieri 297). I ricoverati con sintomi sono 18.902 (+936, ieri +972). I pazienti in terapia intensiva sono in tutto 1.939 (+96, ieri +97)