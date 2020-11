"Venti domande sul coronavirus": gli esperti rispondono

C: “Sicuramente alla trasmissione attraverso le famose goccioline (droplets), attraverso l’aerosol, che sono goccioline ancor più infinitesimali. E quindi occorre mantenere la mascherina e il distanziamento. Ricordiamo che i droplets cadono quasi immediatamente a terra. L’aerosol permane per un certo periodo di tempo nell’ambiente. E’ bene arieggiare l’ambiente nonostante si indossi la mascherina”.

C: “Sappiamo che esprime una patologia multiorgano, sicuramente adesso queste caratteristiche sono in grado di essere contrastate con delle terapie seppur non mirate migliori rispetto a quelle di questa primavera, per cui il grande sforzo che si è fatto ci ha consentito di conoscere l’azione patogena del microrganismo”.

Perché il Covid-19 continua a colpire in maniera così diversa le persone?



Rescigno: "Si sono fatte diverse ipotesi. Quello che noi sappiamo, innanzitutto, è che ci sono i sintomatici e gli asintomatici. Gli asintomatici potrebbero essere perché avevano già una risposta pregressa nei confronti di altri coronavirus oppure poiché sono giovani perché hanno fatto da poco le vaccinazioni, soprattutto per quanto riguarda i bambini. In più è anche possibile che il microbiota, quei microrganismi che son presenti nelle mucose sia orali che nasali, può in qualche modo da una parte potenziare il sistema immunitario, ma dall'altra anche contrastare il virus. Quello che sappiamo sui sintomatici è invece che ci sono alcuni soggetti che possono essere curati a casa, altri che necessitano di ospedalizzazione o addirittura di terapia intensiva. Lì è dovuto principalmente all'età e alla bontà del sistema immunitario perché più il sistema immunitario è iperstimolato, come ad esempio negli obesi, è possibile avere una malattia più severa".

Ci si può riammalare dopo essere guariti?

"Bisogna fare un distinguo. Da una parte è possibile che non si sia veramente guariti, che dunque il virus sia ancora in circolo e sia responsabile della seconda non vera e propria infezione, ma recrudescenza della malattia. E' stato dimostrato però che in alcuni casi si può essere infettati nuovamente. Negli Usa, ad esempio, un lavoro appena pubblicato fa vedere che il virus nella seconda infezione era diverso da quello della prima e non poteva essere mutato all'interno dell'organismo, quindi doveva per forza essere una seconda infezione, in questo caso è stata più grave della prima. Ci sono però casi in cui nelle seconde infezioni, la gravità della malattia è ridotta rispetto alla prima".