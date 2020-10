Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 29 ottobre

Aumentano i contagi in 24 ore (ieri 24.991), ma è record di tamponi (201.452, ieri 198.952). Le vittime sono 217 per un totale di 38.122, mentre le terapie intensive salgono a 1.651 (+115). I casi totali, compresi morti e guariti, sono 616.595

Continuano a salire i nuovi casi in 24 ore di coronavirus in Italia: sono 26.831 contro i 24.991 di ieri. Aumenta però anche il numero dei tamponi giornalieri effettuati, che supera soglia 200mila (201,452, ieri 198.952). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 29 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Le vittime sono 217 in un giorno, mentre le terapie intensive salgono a quota 1.651 (+115).