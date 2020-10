7/15 ©Ansa

"Abbiamo un piano A, per una didattica a distanza al 75%, e uno B, per una al 100%. Stiamo aspettando notizie dalla Regione Emilia-Romagna - ha spiegato all'Ansa Fernanda Vaccari, dirigente scolastico del Liceo Copernico di Bologna - La didattica per noi è in presenza, ma se non si può fare, per la fase in cui siamo, siamo pronti a fare la nostra parte: ai nostri studenti diciamo che anche questa è educazione civica"

