1/21

Il 15 novembre si avvicina. Entro questa data, e non oltre, per non incorrere in spiacevoli sanzioni, bisognerà mettere in uso gli pneumatici invernali fino al 15 aprile. Questa può essere un'occasione anche per un controllo che vada a certificare il buono stato delle gomme

Storia dell'automobile: ecco le date da ricordare