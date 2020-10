Covid, entro l’anno un milione di bambini poveri in più in Italia

2/16 ©Getty

A causa del Covid, un minore su tre al mondo potrebbe vivere senza cibo sufficiente e accesso a beni e servizi essenziali. È la stima emersa dalla nuova campagna di Save the Children "Proteggiamo i bambini. Whatever it takes”, secondo cui 150 milioni di bambini in più, in tutto il pianeta, rischiano di cadere in povertà entro la fine dell'anno

